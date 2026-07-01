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CINEMA GHOST ELEPHANTS SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

mercredi 15 juillet 2026 · SAINT-LAURENT-DE-NESTE · Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Adresse
CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR
Ville
65150 Saint-Laurent-de-Neste
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Saint-Laurent-de-Neste

CINEMA GHOST ELEPHANTS

SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

VO
Werner Herzog | Documentaire | 1h39
Dans ce sublime documentaire, Werner Herzog accompagne l’aventure d’un scientifique doux rêveur, persuadé d’être sur la piste d’une nouvelle espèce d’éléphants.
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SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie  

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English :

Original Version
Werner Herzog | Documentary | 1h39
In this sublime documentary, Werner Herzog follows the adventure of a gentle, dreamy scientist who is convinced he is on the trail of a new species of elephant.

L’événement CINEMA GHOST ELEPHANTS Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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