CINEMA GHOST ELEPHANTS SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

CINEMA GHOST ELEPHANTS

SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

VO

Werner Herzog | Documentaire | 1h39

Dans ce sublime documentaire, Werner Herzog accompagne l’aventure d’un scientifique doux rêveur, persuadé d’être sur la piste d’une nouvelle espèce d’éléphants.

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Original Version

Werner Herzog | Documentary | 1h39

In this sublime documentary, Werner Herzog follows the adventure of a gentle, dreamy scientist who is convinced he is on the trail of a new species of elephant.

L’événement CINEMA GHOST ELEPHANTS Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de Neste-Barousse|CDT65