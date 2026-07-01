CINEMA LES PARFAITS La comédie familiale de l’été. SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

CINEMA LES PARFAITS La comédie familiale de l’été.

SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Chez les Toussaint, du grand-père au petit dernier, l’arnaque est un art qui rapporte. Poursuivis, ils doivent fuir. Seule option ? Emprunter l’identité d’une famille sans histoire les Parfait et se réfugier…en Écosse. Entre des collègues trop curieux et une mystérieuse voisine, leur double vie va rapidement se compliquer les faux Parfait se retrouvent face au coup d’une vie. Plans démentiels, déguisements fous, gadgets étonnants pour réussir, notre famille pas comme les autres va devoir prouver qu’elle est plus que parfaite.

.

SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the Toussaint family, from the grandfather down to the youngest child, con artistry is a lucrative business. With the law hot on their heels, they have no choice but to flee. Their only option? To assume the identity of an unassuming family—the Parfaits—and take refuge…in Scotland. Between overly nosy coworkers and a mysterious neighbor, their double life quickly gets complicated: the fake Parfaits find themselves facing the heist of a lifetime. Insane schemes, crazy disguises, amazing gadgets: to succeed, our one-of-a-kind family will have to prove that they’re more than perfect.

L’événement CINEMA LES PARFAITS La comédie familiale de l’été. Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de Neste-Barousse|CDT65