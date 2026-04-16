Bischwiller

Cinéma Grosse colère et fantaisies

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06 10:30:00

fin : 2026-05-06 11:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans sa chambre. Robert sent tout à coup monter une chose terrible la colère…

Cinq courts-métrages composent ce programme explorant toutes les émotions, de la joie à la peur du noir, en passant par la tristesse.

Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans sa chambre. Robert sent tout à coup monter une chose terrible la colère…

Cinq courts-métrages composent ce programme explorant toutes les émotions, de la joie à la peur du noir, en passant par la tristesse. .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

Robert has had a very bad day. He’s not in a good mood, and what’s more, his dad has sent him to his room. All of a sudden, Robert feels something terrible coming on: anger?

Five short films make up this program exploring all emotions, from joy to fear of the dark and sadness.

L’événement Cinéma Grosse colère et fantaisies Bischwiller a été mis à jour le 2026-04-16 par Maison de la Culture de Bischwiller