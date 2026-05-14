Saint-Affrique

Cinéma Histoires Parallèles

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-03

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-09

Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2026.

En quête d’inspiration pour son nouveau roman, Sylvie espionne ses voisins d’en face.

Quand elle engage le jeune Adam pour l’aider dans son quotidien, elle ignore que celui-ci va bouleverser sa vie et son travail, jusqu’à ce que la fiction qu’elle avait imaginée dépasse leur réalité à tous.

14 mai 2026 en salle | 2h 19min | Drame

De Asghar Farhadi| Par Asghar Farhadi, Saeed Farhadi

Avec Isabelle Huppert, Virginie Efira, Pierre Niney .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

This film is presented in Competition at the Cannes Film Festival 2026.

In search of inspiration for her new novel, Sylvie spies on her neighbors across the street.

L’événement Cinéma Histoires Parallèles Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)