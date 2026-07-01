Cinéma itinérant avec le Collectif Synaps La Salvetat-Peyralès
lundi 13 juillet 2026 · La Salvetat-Peyralès
Informations pratiques
La Salvetat-Peyralès
Cinéma itinérant avec le Collectif Synaps
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le cinéma Voyageur pose son chapiteau et son grand écran extérieur à La Salvetat-Peyrales, avec une programmation à ouvrir grand les mirettes !
Des films qui grattent, qui chatouillent et émerveillent, qui questionnent, et invitent au débat… Un chemin cinématographique singulier, libre et engagé, dans notre monde consumériste d’images et de créations.
Déroulé de la soirée
18H Projection de courts-métrages tout public sous chapiteau
20H restauration sur place
21H Reprise des projections en plein air (ou sous chapiteau selon la météo)
Plus d’informations sur www.cinema-voyageur.org
Restauration sur place (réservation et informations au 07.44.88.46.63 ou par mail contact.lesentreprenant@gmail.com) .
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com
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English :
The Voyageur Cinema is setting up its big top and outdoor screen in La Salvetat-Peyrales, with a lineup that’s sure to be a real treat for the eyes!
L’événement Cinéma itinérant avec le Collectif Synaps La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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