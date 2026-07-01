Informations pratiques

La Salvetat-Peyralès

Soirée Chantons ensemble !

7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Vous connaissez le principe ? Vous êtes déjà venus ? Événement régulier à l’Hôtel Panissal, les soirées Chantons ensemble ne sont plus à présenter !

Alors préparez votre plus beau répertoire, et en avant la musique !

Buvette associative Adhésion à 1€ obligatoire pour pouvoir consommer. .

7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com

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English :

Are you familiar with the concept? Have you %EAte already been? A regular %C9v%E9nement at the H%F4tel Panissal, the Let’s Sing Together evenings need no introduction!

So dust off your best songs, and let the music begin!

L’événement Soirée Chantons ensemble ! La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)