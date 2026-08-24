Cinéma itinérant Salle des fêtes La Fermeté
jeudi 8 octobre 2026 · Salle des fêtes · La Fermeté
Informations pratiques
La Fermeté
Cinéma itinérant
Salle des fêtes 20 Route d’Imphy La Fermeté Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 18:00:00
fin : 2026-10-08 22:50:00
Date(s) :
2026-10-08
Le Cinéma Itinérant est une des nombreuses propositions cinématographiques sur le département de la Nièvre organisées par l’association Sceni Qua Non
Aujourd’hui rendez-vous à La Fermeté avec une séance à 18h00 et à 20h00
18h00 Vaiana 1h56
De Thomas Kail | Par Jared Bush, Dana Ledoux Miller
Avec Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, Rena Owen
Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité…
20h00 Les matins merveilleux- 1h27
De Avril Besson | Par Avril Besson, Pauline Baduel
Avec India Hair, Raya Martigny, Eric Cantona
De vieux vinyles disco dans le coffre de sa Twingo, à peine remise de la mort de sa grand-mère, Charlie roule. Elle ne sait pas encore que ces disques ressusciteront les pas de danse de sa mère dans les yeux humides de Titou, caviste rêveur, ni qu’une plage méditerranéenne désertée sera le théâtre de sa rencontre avec Marina, qui rêve son idéal de liberté dans la pizzeria du village. Pour l’instant, elle roule. .
Salle des fêtes 20 Route d’Imphy La Fermeté 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 46 46 contact@sceniquanon.com
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English : Cinéma itinérant
L’événement Cinéma itinérant La Fermeté a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Sud Nivernais
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