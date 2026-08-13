Cinéma Itinérant La Vénus électrique Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin

Informations pratiques

Puy-Saint-Martin

Cinéma Itinérant La Vénus électrique

Parc Adèle Clément 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

-14 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, +65 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:30:00

fin : 2026-08-13 23:35:00

Date(s) :

2026-08-13

La Vénus électrique FR 2026 2h02 de Pierre Salvadori avec Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche.

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Parc Adèle Clément 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 14 64 60 manu.delattre@orange.fr

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English :

*La V%E9nus %E9lectrique* FR 2026 2h02, directed by Pierre Salvadori, starring Pio Marma%EF, Ana%EFs Demoustier, and Gilles Lellouche.

L’événement Cinéma Itinérant La Vénus électrique Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-08-04 par Montélimar Tourisme Agglomération