Cinéma Itinérant La Vénus électrique Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin
jeudi 13 août 2026 · Parc Adèle Clément · Puy-Saint-Martin
Informations pratiques
Puy-Saint-Martin
Cinéma Itinérant La Vénus électrique
Parc Adèle Clément 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
-14 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, +65 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:30:00
fin : 2026-08-13 23:35:00
Date(s) :
2026-08-13
La Vénus électrique FR 2026 2h02 de Pierre Salvadori avec Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche.
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Parc Adèle Clément 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 14 64 60 manu.delattre@orange.fr
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English :
*La V%E9nus %E9lectrique* FR 2026 2h02, directed by Pierre Salvadori, starring Pio Marma%EF, Ana%EFs Demoustier, and Gilles Lellouche.
L’événement Cinéma Itinérant La Vénus électrique Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-08-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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