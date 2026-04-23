Théâtre Le malade imaginaire ! Puy-Saint-Martin
Théâtre Le malade imaginaire ! Puy-Saint-Martin samedi 15 août 2026.
Puy-Saint-Martin
Théâtre Le malade imaginaire !
Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
chômeurs enfant de 6 à 13 ansmeurs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15 21:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Il a du bobo Argan, il a la rate qui se dilate et le foie qui n’est pas droit, le ventre qui se rentre et le pylore qui se colore. Il serait si bien que sa fille épousât le fils de son médecin Diafoirus, question de santé.
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Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 30 64 46 mirandolina.cie@gmail.com
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English :
His spleen is enlarged, his liver is not straight, his belly is drawn in and his pylorus is discolored. It would be so nice if his daughter married the son of his doctor Diafoirus, for the sake of his health.
L’événement Théâtre Le malade imaginaire ! Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération
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