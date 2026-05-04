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Concert Namas Pamous impasse Adèle Clément Puy-Saint-Martin

Concert Namas Pamous impasse Adèle Clément Puy-Saint-Martin dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : impasse Adèle Clément

Adresse : Parc Adèle Clément

Ville : 26450 Puy-Saint-Martin

Département : Drôme

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Puy-Saint-Martin

Concert Namas Pamous

impasse Adèle Clément Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 21:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Musiciens originaires de la région d’Avignon avec un répertoire de plus de 300 reprises sur lesquelles on chante, on danse avec une énergie débordante.
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impasse Adèle Clément Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 16 70  accueil@puysaintmartin.fr

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English :

Musicians from the Avignon region, with a repertoire of over 300 covers to sing and dance to with boundless energy.

L’événement Concert Namas Pamous Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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