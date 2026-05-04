Concert Namas Pamous impasse Adèle Clément Puy-Saint-Martin

Puy-Saint-Martin

Concert Namas Pamous

impasse Adèle Clément Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 21:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Musiciens originaires de la région d’Avignon avec un répertoire de plus de 300 reprises sur lesquelles on chante, on danse avec une énergie débordante.

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impasse Adèle Clément Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 16 70 accueil@puysaintmartin.fr

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English :

Musicians from the Avignon region, with a repertoire of over 300 covers to sing and dance to with boundless energy.

L’événement Concert Namas Pamous Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération