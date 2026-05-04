Festival Adèle Clément Adèle Clément invite Madame de Sévigné Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin
Festival Adèle Clément Adèle Clément invite Madame de Sévigné Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin jeudi 6 août 2026.
Puy-Saint-Martin
Festival Adèle Clément Adèle Clément invite Madame de Sévigné
Parc Adèle Clément 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin Drôme
Tarif : 13 – 13 – 20 EUR
Tarif réduit
Tarif 1 jour ou 2 jours (-16 ans)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06 23:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08
Cette année, le festival fait dialoguer musique et littérature autour de Adèle Clément invite Madame de Sévigné . Concerts, balade musicale, slam, lectures et rencontres d’artistes.
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Parc Adèle Clément 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 05 90 41 president@festival-adeleclement.com
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English :
This year, the festival brings together music and literature around the theme of Adèle Clément invites Madame de Sévigné . Concerts, musical walks, slams, readings and artists? meetings.
L’événement Festival Adèle Clément Adèle Clément invite Madame de Sévigné Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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