Festival Adèle Clément Adèle Clément invite Madame de Sévigné Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin

Puy-Saint-Martin

Festival Adèle Clément Adèle Clément invite Madame de Sévigné

Parc Adèle Clément 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin Drôme

Tarif : 13 – 13 – 20 EUR

Tarif réduit

Tarif 1 jour ou 2 jours (-16 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08

Cette année, le festival fait dialoguer musique et littérature autour de Adèle Clément invite Madame de Sévigné . Concerts, balade musicale, slam, lectures et rencontres d’artistes.

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Parc Adèle Clément 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 05 90 41 president@festival-adeleclement.com

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English :

This year, the festival brings together music and literature around the theme of Adèle Clément invites Madame de Sévigné . Concerts, musical walks, slams, readings and artists? meetings.

L’événement Festival Adèle Clément Adèle Clément invite Madame de Sévigné Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération