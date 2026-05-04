Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Violoncelle Adèle Clément invite Madame de Sévigné Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin

Festival Violoncelle Adèle Clément invite Madame de Sévigné Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin vendredi 7 août 2026.

Lieu : Parc Adèle Clément

Adresse : 1 place de la mairie

Ville : 26450 Puy-Saint-Martin

Département : Drôme

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 13 13 20 Tarif réduit Tarif (-16 ans) pass 1 jour et 2 jours.

Puy-Saint-Martin

Festival Violoncelle Adèle Clément invite Madame de Sévigné

Parc Adèle Clément 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin Drôme

Tarif : 13 – 13 – 20 EUR

Tarif réduit
Tarif (-16 ans) pass 1 jour et 2 jours.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08

Retrouvez le festival Adèle Clément 2026. Une édition placée sous le signe du dialogue entre musique, littérature et territoire !
  .

Parc Adèle Clément 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 05 90 41  president@festival-adeleclement.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Find out more about the Adèle Clément 2026 festival. This year’s festival is all about dialogue between music, literature and the land!

L’événement Festival Violoncelle Adèle Clément invite Madame de Sévigné Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

À voir aussi à Puy-Saint-Martin (Drôme)