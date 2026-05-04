Festival Violoncelle Adèle Clément invite Madame de Sévigné Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin
Festival Violoncelle Adèle Clément invite Madame de Sévigné Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin vendredi 7 août 2026.
Puy-Saint-Martin
Festival Violoncelle Adèle Clément invite Madame de Sévigné
Parc Adèle Clément 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin Drôme
Tarif : 13 – 13 – 20 EUR
Tarif réduit
Tarif (-16 ans) pass 1 jour et 2 jours.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08
Retrouvez le festival Adèle Clément 2026. Une édition placée sous le signe du dialogue entre musique, littérature et territoire !
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Parc Adèle Clément 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 05 90 41 president@festival-adeleclement.com
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English :
Find out more about the Adèle Clément 2026 festival. This year’s festival is all about dialogue between music, literature and the land!
L’événement Festival Violoncelle Adèle Clément invite Madame de Sévigné Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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