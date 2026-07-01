Cinéma Jeune Public « La naissance des oasis », Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Cinéma Jeune Public « La naissance des oasis » Mercredi 16 septembre, 14h15 Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T14:15:00+02:00 – 2026-09-16T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-16T14:15:00+02:00 – 2026-09-16T15:15:00+02:00

Un programme de court-métrages pour les tout petits, « La naissance des oasis ! ».

APRÈS LA SÉANCE : Un mini-quiz (15 min) en salle et des activités autour du film seront proposées.

INFOS PRATIQUES :

À partir de 3 ans

Durée : 40 minutes de projection

GRATUIT

Groupes

Réservations obligatoires à : relations.publiques@lille3000.com ou au +33(0)3 28 52 20 01. Merci de bien vouloir vous présenter 15 minutes avant la séance.

Individuel

En accès libre, pas de réservation dans la limite des places disponibles. Tout enfant doit être accompagné d’un adulte.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « email », « value »: « relations.publiques@lille3000.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33(0)3 28 52 20 01 »}] [{« link »: « mailto:relations.publiques@lille3000.com »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Cinéma Jeune Public « La naissance des oasis » proposé par CinéLigue Hauts-de-France

La naissance des oasis