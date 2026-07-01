Cinéma Jeune Public – L’Enfant sauvage de François Truffaut, Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Cinéma Jeune Public – L’Enfant sauvage de François Truffaut Dimanche 13 septembre, 11h00 Gare Saint Sauveur Nord

Entrée libre, réservation conseillée : contact@lillecinephile.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:30:00+02:00

L’ENFANT SAUVAGE de François Truffaut, avec Jean-Pierre Cargol, François Truffaut et Jean Dasté

FRANCE – 1969 – 1h30 – à partir de 8 ans

Dans une forêt de l’Aveyron, un enfant vivant à l’état sauvage est capturé par des paysans. Il est d’abord placé dans un centre de sourds-muets, où il devient l’objet de toutes les curiosités. Lorsque les autorités décident de le transférer dans un asile pour enfants, le docteur Itard s’y oppose et décide de l’accueillir dans sa maison des Batignolles, afin de l’aider à développer ses facultés intellectuelles et sa sensibilité.

Événement organisé en partenariat avec l’Institut de la photographie, dans le cadre la saison Gare Méditerranée avec lille3000.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « email », « value »: « contact@lillecinephile.fr »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Lille Cinéphile vous invite à (re)découvrir “L’Enfant sauvage”, un film de François Truffaut qui raconte l’histoire d’un enfant trouvé dans la forêt et l’éducation, entre nature et humanité.

©Lille Cinéphile