Informations pratiques

Montpellier

CINÉMA JEUNESSE L’INCROYABLE NOËL DE SHAUN LE MOUTON ET DE TIMMY

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-22

fin : 2026-12-22

Date(s) :

2026-12-22

Projection cinéma pour les enfants !

Cette année, Noël devrait être parfait ! Sauf qu’avec Shaun et son troupeau d’amis rien ne se passe jamais comme prévu… Les joyeux préparatifs se transforment rapidement en une mission quasi impossible entre les guirlandes tyroliennes, les paquets cadeaux surprises et les enfants pas vraiment sages, ça ne va pas être une mince affaire de réunir tout le monde autour du sapin. Comprend deux courts métrages Une surprise de Noël pour Timmy (22′) et Shaun le mouton, l’échappée de Noël (30′).

→ À partir de 4 ans | Entrée gratuite | Durée du film 52 minutes

Sans inscription, billetterie gratuite ouverte 2h avant le début du film. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

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English : CINÉMA JEUNESSE L’INCROYABLE NOËL DE SHAUN LE MOUTON ET DE TIMMY

Movie screenings for kids!

L’événement CINÉMA JEUNESSE L’INCROYABLE NOËL DE SHAUN LE MOUTON ET DE TIMMY Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES