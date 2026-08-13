CINÉMA JEUNESSE MARCEL, LE PÈRE NOËL ET LE PETIT LIVREUR DE PIZZAS Montpellier
samedi 19 décembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CINÉMA JEUNESSE MARCEL, LE PÈRE NOËL ET LE PETIT LIVREUR DE PIZZAS
Médiathèque Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
Projection cinéma pour les enfants !
Un soir de 24 décembre, quelque part dans une banlieue grise, le jeune Abdou, petit livreur de pizzas rêveur rencontre le véritable Père Noël, Marcel de son prénom. Le vieil homme est usé et fatigué et un bête accident de scooter compromet sa tournée.
Séance animée avec l’association Brand à Part et précédée du résultat des ateliers faits avec les enfants
→ À partir de 6ans | Entrée gratuite | Durée du film 54 minutes
Sans inscription, billetterie gratuite ouverte 2h avant le début du film. .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
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English : CINÉMA JEUNESSE MARCEL, LE PÈRE NOËL ET LE PETIT LIVREUR DE PIZZAS
Movie screenings for kids!
L’événement CINÉMA JEUNESSE MARCEL, LE PÈRE NOËL ET LE PETIT LIVREUR DE PIZZAS Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES
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