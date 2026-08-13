Informations pratiques

Montpellier

CINÉMA JEUNESSE MARCEL, LE PÈRE NOËL ET LE PETIT LIVREUR DE PIZZAS

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

Projection cinéma pour les enfants !

Un soir de 24 décembre, quelque part dans une banlieue grise, le jeune Abdou, petit livreur de pizzas rêveur rencontre le véritable Père Noël, Marcel de son prénom. Le vieil homme est usé et fatigué et un bête accident de scooter compromet sa tournée.

Séance animée avec l’association Brand à Part et précédée du résultat des ateliers faits avec les enfants

→ À partir de 6ans | Entrée gratuite | Durée du film 54 minutes

Sans inscription, billetterie gratuite ouverte 2h avant le début du film. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

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English : CINÉMA JEUNESSE MARCEL, LE PÈRE NOËL ET LE PETIT LIVREUR DE PIZZAS

Movie screenings for kids!

L’événement CINÉMA JEUNESSE MARCEL, LE PÈRE NOËL ET LE PETIT LIVREUR DE PIZZAS Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES