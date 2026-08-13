Informations pratiques

Montpellier

CINÉMA JEUNESSE MON PETIT HALLOWEEN

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

Projection cinéma pour les enfants !

Un programme de trois courts métrages.

Chaque année, les monstres n’ont qu’une journée pour venir hanter les rues et faire peur aux enfants avant de repartir au Pays d’Halloween… Mais comment effrayer qui que ce soit quand on est aussi mignon que Gary ? Préparez-vous car, cette année, Halloween sera plein de surprises les monstres deviendront rigolos, les sorcières seront douces comme des agneaux et les petits fantômes pourraient même devenir vos amis… ou pas ! Avec Le petit fantôme (Réal. J. Brooks, 9 mn), L’enfant citrouille et la sorcière (Réal. J. Turell, 5′) et Le roi de l’effroi (Réal. K. O’Rourke, C. Ladeinde, M. Parembelli, 28 mn).

→ À partir de 4 ans | Entrée gratuite | Durée 43 minutes

Sans inscription, billetterie gratuite ouverte 2h avant le début du film. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

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English : CINÉMA JEUNESSE MON PETIT HALLOWEEN

Movie screenings for kids!

L’événement CINÉMA JEUNESSE MON PETIT HALLOWEEN Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES