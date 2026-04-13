Cinéma / Juste une illusion La Filature Bazancourt

Bazancourt

Cinéma / Juste une illusion

La Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt Marne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Supplément

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21 22:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Tout public

CINÉMA / JUSTE UNE ILLUSION

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux.

Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…”

Une comédie dramatique d’Olivier Nakache et Éric Toledano

JEUDI 21 MAI / 20h30

▶ Durée 1h55

▶ Payant / Sur réservation sur le lien ou au guichet

TARIFS

➖ Abonnement 25 € (carte 5 places)

➖ Plein tarif 7 €

➖ Tarif réduit, moins de 18 ans 4 €

PLUS AUCUN PAIEMENT EN ESPÈCES N’EST ACCEPTÉ. CHÈQUES OU RÉSERVATIONS EN LIGNE UNIQUEMENT.

Pour rappel Les films commencent à l’heure et les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. Ils doivent également être assis à côté de cet adulte pendant toute la durée du film. Aucun enfant ne pourra être placé seul ou séparé de l’adulte accompagnant.

Vous ne pouvez plus venir ?

Merci de bien vouloir annuler au guichet, par mail ou par téléphone. .

La Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt 51110 Marne Grand Est lafilature@bazancourt.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma / Juste une illusion

L’événement Cinéma / Juste une illusion Bazancourt a été mis à jour le 2026-04-13 par Reims Tourisme & Congrès