Informations pratiques

Lauterbourg

Cinéma La fille dans les nuages

4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 17:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

FILM D’ANIMATION à partir de 6 ans. Une plume magique qui rend réel tout ce qu’elle écrit vient bouleverser la vie de Providence, 11 ans, et de son cochon d’Inde Airbag. Dotés de cet immense pouvoir, ils s’envolent pour un incroyable voyage…

FILM D’ANIMATION à partir de 6 ans.

Une plume magique qui rend réel tout ce qu’elle écrit vient bouleverser la vie de Providence, 11 ans, et de son cochon d’Inde Airbag. Dotés de cet immense pouvoir, ils s’envolent pour un incroyable voyage… .

4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est club.cinema.lauterbourg@gmail.com

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English :

ANIMATED FILM: Ages 6 and up. A magic pen that makes everything it writes come true turns the lives of 11-year-old Providence and her guinea pig, Airbag, upside down. Armed with this immense power, they set off on an incredible journey…

L’événement Cinéma La fille dans les nuages Lauterbourg a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg