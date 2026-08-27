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AGENDA · Lauterbourg

Cinéma La fille dans les nuages Lauterbourg

samedi 3 octobre 2026 · Lauterbourg

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
4 Allée des Cygnes
Ville
67630 Lauterbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif

Lauterbourg

Cinéma La fille dans les nuages

4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 17:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

FILM D’ANIMATION à partir de 6 ans. Une plume magique qui rend réel tout ce qu’elle écrit vient bouleverser la vie de Providence, 11 ans, et de son cochon d’Inde Airbag. Dotés de cet immense pouvoir, ils s’envolent pour un incroyable voyage…
FILM D’ANIMATION à partir de 6 ans.
Une plume magique qui rend réel tout ce qu’elle écrit vient bouleverser la vie de Providence, 11 ans, et de son cochon d’Inde Airbag. Dotés de cet immense pouvoir, ils s’envolent pour un incroyable voyage…   .

4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est   club.cinema.lauterbourg@gmail.com

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English :

ANIMATED FILM: Ages 6 and up. A magic pen that makes everything it writes come true turns the lives of 11-year-old Providence and her guinea pig, Airbag, upside down. Armed with this immense power, they set off on an incredible journey…

L’événement Cinéma La fille dans les nuages Lauterbourg a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg

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