Informations pratiques

Lauterbourg

Cinéma Pat’patrouille, Mission Dino

4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Film famille à partir de 6 ans. Lorsqu’une mystérieuse tempête surprend leur navire, la Pat’ Patrouille s’échoue sur une île tropicale encore inexplorée… et peuplée de dinosaures ! Mais leur ennemi de toujours, M.Hellinger, arrive lui aussi sur l’île avec un projet dangereux…

Film famille à partir de 6 ans.

Lorsqu’une mystérieuse tempête surprend leur navire, la Pat’ Patrouille s’échoue sur une île tropicale encore inexplorée… et peuplée de dinosaures ! Ils y rencontrent Rex, un chiot courageux installé sur l’île depuis des années et devenu un véritable expert des dinosaures. Mais leur ennemi de toujours, M.Hellinger, arrive lui aussi sur l’île avec un projet dangereux exploiter ses richesses naturelles en creusant des mines. Ses actions imprudentes déclenchent bientôt l’éruption d’un gigantesque volcan endormi. La Pat’ Patrouille se retrouve alors entraînée dans une série de missions de sauvetage spectaculaires, plus impressionnantes que tout ce qu’elle a connu jusqu’ici. Elle devra arrêter M. Hellinger et sauver l’île avant qu’il ne soit trop tard. .

4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 80 28 club.cinema.lauterbourg@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family movie for ages 6 and up. When a mysterious storm catches their ship off guard, the Paw Patrol washes ashore on an unexplored tropical island—populated by dinosaurs! But their longtime enemy, Mr. Hellinger, also arrives on the island with a dangerous plan…

L’événement Cinéma Pat’patrouille, Mission Dino Lauterbourg a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg