Cinéma La Pat’Patrouille Le Film Mission Dino Espace Animation Les Houches

Informations pratiques

Les Houches

Cinéma La Pat’Patrouille Le Film Mission Dino

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 17:30:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

La Pat’Patrouille Le Film Mission Dino de Cal Brunker USA | 2026 Durée 1h28

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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

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English :

%AB Paw Patrol: The Movie Dino Mission %BB by Cal Brunker USA | 2026 Runtime: 1h28

L’événement Cinéma La Pat’Patrouille Le Film Mission Dino Les Houches a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc