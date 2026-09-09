Cinéma La Pat’Patrouille Le Film Mission Dino Espace Animation Les Houches
mercredi 9 septembre 2026 · Espace Animation · Les Houches
Informations pratiques
Les Houches
Cinéma La Pat’Patrouille Le Film Mission Dino
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 17:30:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
La Pat’Patrouille Le Film Mission Dino de Cal Brunker USA | 2026 Durée 1h28
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
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English :
%AB Paw Patrol: The Movie Dino Mission %BB by Cal Brunker USA | 2026 Runtime: 1h28
L’événement Cinéma La Pat’Patrouille Le Film Mission Dino Les Houches a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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