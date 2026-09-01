JEP 2026 au musée Montagnard Musée Montagnard Les Houches

Informations pratiques

Les Houches

JEP 2026 au musée Montagnard

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition Téléphérique et compagnie, les remontées mécaniques aux Houches jusqu’au 27 mai 2027

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Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 37 musee-montagnard@ccvcmb.fr

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English :

Exhibition: T%E9l%E9ph%E9rique et compagnie: The Ski Lifts of Les Houches, through May 27, 2027

L’événement JEP 2026 au musée Montagnard Les Houches a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc