Visite libre du musée Montagnard, Musée montagnard, Les Houches

Informations pratiques

Visite libre du musée Montagnard 19 et 20 septembre Musée montagnard Haute-Savoie

Entrée libre dans la limite de la capacité d’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée Montagnard est installé depuis 1977 dans l’une des plus anciennes maisons des Houches.

À travers des salles thématiques et trois pièces reconstituées de l’habitat traditionnel, il présente une importante collection d’objets utilisés autrefois dans la vallée de Chamonix pour les tâches agropastorales et pour la vie quotidienne.

Jeux en autonomie :

Chasse aux objets, dès 3 ans

Musée montagnard 2 place de l’église 74310 Les Houches Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 07 60 04 14 26 Le musée Montagnard, installé dans l’une des plus anciennes maisons du chef-lieu, présente une importante collection d’objets utilisés autrefois dans la haute vallée de l’Arve pour les tâches agropastorales aussi bien dans les fermes de village que dans les chalets d’alpage.

Trois pièces de l’habitat traditionnel sont reconstituées et redonnent vie au patrimoine rural local : le pèle (la chambre et pièce à vivre), l’outa (la cuisine) et le sarto (cellier). Deux salles accueillent les expositions temporaires. Au rez-de-chaussée, sont exposés des objets relatifs au traitement du lait, aux modes de portage, aux travaux des champs et à l’immigration des Houchards au 19e siècle.

Le musée Montagnard est installé depuis 1977 dans l’une des plus anciennes maisons des Houches.

© musée Montagnard