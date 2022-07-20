Saint-Affrique

Cinéma La Petite Bande

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation, ils s’embarquent dans un projet fou faire sauter l’usine qui pollue leur rivière depuis des années.

20 juillet 2022 en salle | 1h 46min | Comédie

De Pierre Salvadori| Par Pierre Salvadori, Benoît Graffin

Avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines, Aymé Medeville

Dès 10 ans

Mais dans le groupe fraîchement formé les désaccords sont fréquents et les votes à égalité paralysent constamment l’action. Pour se départager, ils décident alors de faire rentrer dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire. Aussi excités qu’affolés par l’ampleur de leur mission, les cinq complices vont apprendre à vivre et à se battre ensemble dans cette aventure drôle et incertaine qui va totalement les dépasser. .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

The little gang is Cat, Fouad, Antoine and Sami, four 12 year old students. Out of pride and provocation, they embark on a crazy project: blow up the factory that has been polluting their river for years.

L’événement Cinéma La Petite Bande Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)