Cinéma Christy Mur-de-Barrez
Cinéma Christy Mur-de-Barrez mercredi 24 juin 2026.
Mur-de-Barrez
Cinéma la Vénus électrique
1, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
50
Tarif de base plein tarif
Abonnement 10 séances
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Comédie, Romance de Pierre Salvadori, avec Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche. Durée 2h02min.
Ce film est présenté en hors-compétition au Festival de Cannes 2026 et en fait l’ouverture.
Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s’est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture. Suzanne se révèle douée pour l’imposture et, rapidement secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances. Peu à peu, Antoine retrouve l’inspiration, mais pour Suzanne les choses se compliquent alors qu’elle tombe doucement amoureuse de l’homme qu’elle manipule… 50 .
1, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie
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English :
Comedy, Romance by Pierre Salvadori, with Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche. Running time: 2h02min.
L’événement Cinéma la Vénus électrique Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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