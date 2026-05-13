Cinéma L’Abandon Saint-Affrique
Cinéma L’Abandon Saint-Affrique mercredi 3 juin 2026.
Saint-Affrique
Cinéma L’Abandon
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-03
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07
Ce film est présenté en hors-compétition au Festival de Cannes 2026.
Tout le monde connaît le nom de Samuel Paty, mais peu de gens connaissent réellement son histoire.
Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’Histoire-Géographie, est assassiné à la sortie de son collège. À la lumière des enquêtes et des procès, ce film revient sur ses onze derniers jours, et l’engrenage qui a conduit à sa mort tragique.
13 mai 2026 en salle | 1h 40min | Drame
De Vincent Garenq| Par Vincent Garenq, Alexis Kebbas
Avec Antoine Reinartz, Emmanuelle Bercot, Emma Boumali .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
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English :
This film is presented out of competition at the Cannes Festival 2026.
Everyone knows the name Samuel Paty, but few people really know his story.
L’événement Cinéma L’Abandon Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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