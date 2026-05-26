Cinéma L’Abandon Salle polyvalente Vallon-en-Sully

Vallon-en-Sully

Cinéma L’Abandon

Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

+16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 20:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Film de Vincent Garenq avec Antoine Reinartz, Emmanuelle Bercot.

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Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

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English :

Film by Vincent Garenq with Antoine Reinartz, Emmanuelle Bercot.

L’événement Cinéma L’Abandon Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2026-05-26 par Montluçon Tourisme