Cinéma L’Abandon Salle polyvalente Vallon-en-Sully
Cinéma L’Abandon Salle polyvalente Vallon-en-Sully mercredi 3 juin 2026.
Vallon-en-Sully
Cinéma L’Abandon
Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
+16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 20:30:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Film de Vincent Garenq avec Antoine Reinartz, Emmanuelle Bercot.
.
Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Film by Vincent Garenq with Antoine Reinartz, Emmanuelle Bercot.
L’événement Cinéma L’Abandon Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2026-05-26 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Vallon-en-Sully (Allier)
- Exposition photographique Affichages, pubs, tags Route de Nassigny Vallon-en-Sully 30 mai 2026
- Cinéma Le Diable s’habille en Prada 2 Salle polyvalente Vallon-en-Sully 3 juin 2026
- La P’tite Vadrouille en Val de Cher Embarcadère des bateaux électriques Vallon-en-Sully 7 juin 2026
- Les 4 éléments Salle Polyvalente Vallon-en-Sully 27 juin 2026
- Concert Les plus belles chansons de Michel Sardou Salle polyvalente Vallon-en-Sully 3 juillet 2026