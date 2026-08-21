Cinema L’Alhambra, Cinéma Alhambra, Marseille

Informations pratiques

Cinema L’Alhambra Samedi 19 septembre, 16h00 Cinéma Alhambra Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Projection de MARIUS de Alexandre Korda. D’après Marcel Pagnol avec Raimu. Marius est un jeune homme que la mer exalte. Il aime son père César, bourru et bonhomme, il aime aussi la petite Fanny…

Cinéma Alhambra 2 rue du cinéma 13016 Marseille Marseille 13016 Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491460283 http://www.alhambracine.com https://fr-fr.facebook.com/LAlhambraCinemarseille/ Le cinéma l’Alhambra est un équipement cinématographique classé Art et Essai construit en 1928 et réhabilité en 1990. Situé dans les quartiers nord de Marseille, il propose une programmation entre films classés Art et Essai et grand public, ainsi que de nombreux événements et séances spéciales (ciné-resto, ciné-concert, ciné-philo, rencontres avec des réalisateurs…). Son travail de diffusion cinématographique va de pair avec le développement d’une action culturelle et éducative quotidienne destinée au plus grand nombre. Label jeune public, membre du réseau les Écrans du Sud, le cinéma accueille les dispositifs du Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) : École et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma. Par ailleurs, il assure la mission de Pôle régional d’éducation aux images en région Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis 1999. Cette mission lui a été attribuée par l’État et la Région afin de renforcer la coordination et la mise en cohérence des actions de sensibilisation et d’éducation au cinéma en région. – Métro Bougainville + bus 36 arrêt Rabelais Frères – Bus 96 arrêt Eydoux Monjarde ou Saint-Pol Roux Rabelais – Bus 35 arrêt Littoral Fenouil puis 10 minutes à pied – Train ligne Miramas-Marseille, arrêt Estaque puis 5 minutes à pied

Projection de MARIUS de Alexandre Korda. D’après Marcel Pagnol avec Raimu. Marius est un jeune homme que la mer exalte. Il aime son père César, bourru et bonhomme, il aime aussi la petite Fanny…

©Carlotta Films