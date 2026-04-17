Cinéma Laruns Biopic Michael Jackson Rue de la Gare Laruns

Laruns

Cinéma Laruns Biopic Michael Jackson

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

2h 08min | Biopic, Drame, Musical

De Antoine Fuqua | Par John Logan

Avec Jaafar Jackson, Colman Domingo, Nia Long

Biopic sur la légende de la musique, Michael Jackson. .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns Biopic Michael Jackson

L’événement Cinéma Laruns Biopic Michael Jackson Laruns a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées