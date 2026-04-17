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Cinéma Laruns Biopic Michael Jackson Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Biopic Michael Jackson Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Biopic Michael Jackson Rue de la Gare Laruns samedi 9 mai 2026.

Lieu : Rue de la Gare

Adresse : CInéma Louis Jouvet

Ville : 64440 Laruns

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Laruns

Cinéma Laruns Biopic Michael Jackson

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

2h 08min | Biopic, Drame, Musical
De Antoine Fuqua | Par John Logan
Avec Jaafar Jackson, Colman Domingo, Nia Long

Biopic sur la légende de la musique, Michael Jackson.   .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns Biopic Michael Jackson

L’événement Cinéma Laruns Biopic Michael Jackson Laruns a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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