Cinéma Le Chant des Forêt Bourdeaux

Cinéma Le Chant des Forêt

Salle des Fêtes Bourdeaux Drôme

Début : 2026-04-21 18:30:00

fin : 2026-04-21

2026-04-21

Un film de Vincent Munier Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges.

Salle des Fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

English :

A film by Vincent Munier After La Panthère des neiges, Vincent Munier invites us into the heart of the Vosges forests.

