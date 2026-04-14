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Cinéma Soulèvements Bourdeaux

Cinéma Soulèvements Bourdeaux mardi 19 mai 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 26460 Bourdeaux

Département : Drôme

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Bourdeaux

Cinéma Soulèvements

Salle des Fêtes Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:30:00
fin : 2026-05-19

Date(s) :
2026-05-19

dans le cadre des extras des rencontres de Concertina nous projetterons le documentaire SOULÈVEMENTS Un film de Thomas Lacoste
Tout public Documentaire 1h45
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Salle des Fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31  bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

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English :

as part of the Concertina extra program, we will be screening the documentary SOULÈVEMENTS by Thomas Lacoste
All audiences Documentary 1h45

L’événement Cinéma Soulèvements Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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