Bourdeaux

Cinéma Soulèvements

Salle des Fêtes Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

dans le cadre des extras des rencontres de Concertina nous projetterons le documentaire SOULÈVEMENTS Un film de Thomas Lacoste

Tout public Documentaire 1h45

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Salle des Fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

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English :

as part of the Concertina extra program, we will be screening the documentary SOULÈVEMENTS by Thomas Lacoste

All audiences Documentary 1h45

L’événement Cinéma Soulèvements Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux