Cinéma Soulèvements Bourdeaux
Cinéma Soulèvements Bourdeaux mardi 19 mai 2026.
Bourdeaux
Cinéma Soulèvements
Salle des Fêtes Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
dans le cadre des extras des rencontres de Concertina nous projetterons le documentaire SOULÈVEMENTS Un film de Thomas Lacoste
Tout public Documentaire 1h45
.
Salle des Fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
as part of the Concertina extra program, we will be screening the documentary SOULÈVEMENTS by Thomas Lacoste
All audiences Documentary 1h45
L’événement Cinéma Soulèvements Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à Bourdeaux (Drôme)
- Comédie itinérante Barbara (par Barbara) Bourdeaux 1 mai 2026
- Rando quizz Bourdeaux Drôme 1 mai 2026
- Le P’tit Roubion fête ses 3 ans Le P’tit Roubion Bourdeaux 9 mai 2026
- Prélude de Pan Chapelle Bourdeaux 24 mai 2026
- Vide-grenier Bourdeaux 30 mai 2026