Bourdeaux

Fête de l’école

Parc de la Recluse Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Au programme

– Jeux pour les enfants ;

– Espace de danse pour enfants ;

– Buvette, snacking

– Repas en collaboration avec la cantine, ouvert à toutes et tous.

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Parc de la Recluse Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 82 83 77

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English :

On the program:

– Games for children;

– Children’s dance area;

– Refreshments and snacks

– Meal in collaboration with the canteen, open to all.

L’événement Fête de l’école Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux