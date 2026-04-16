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Fête de l’école Bourdeaux

Fête de l’école Bourdeaux samedi 30 mai 2026.

Adresse : Parc de la Recluse

Ville : 26460 Bourdeaux

Département : Drôme

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Bourdeaux

Fête de l’école

Parc de la Recluse Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Au programme
– Jeux pour les enfants ;
– Espace de danse pour enfants ;
– Buvette, snacking
– Repas en collaboration avec la cantine, ouvert à toutes et tous.
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Parc de la Recluse Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 82 83 77 

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English :

On the program:
– Games for children;
– Children’s dance area;
– Refreshments and snacks
– Meal in collaboration with the canteen, open to all.

L’événement Fête de l’école Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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