Prélude de Pan Chapelle Bourdeaux
Prélude de Pan Chapelle Bourdeaux dimanche 24 mai 2026.
Bourdeaux
Prélude de Pan
Chapelle 135 Rue Droite Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 20:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
C’est une adaptation scénique (texte intégral) d’une nouvelle de Jean Giono.
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Chapelle 135 Rue Droite Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 36 94 assolabergerie26@gmail.com
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English :
This is a stage adaptation (full text) of a short story by Jean Giono.
L’événement Prélude de Pan Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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