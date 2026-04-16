Prélude de Pan Chapelle Bourdeaux

Bourdeaux

Prélude de Pan

Chapelle 135 Rue Droite Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 20:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

C’est une adaptation scénique (texte intégral) d’une nouvelle de Jean Giono.

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Chapelle 135 Rue Droite Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 36 94 assolabergerie26@gmail.com

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English :

This is a stage adaptation (full text) of a short story by Jean Giono.

L’événement Prélude de Pan Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux