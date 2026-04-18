Le P’tit Roubion fête ses 3 ans Le P’tit Roubion Bourdeaux
Le P’tit Roubion fête ses 3 ans Le P’tit Roubion Bourdeaux samedi 9 mai 2026.
Bourdeaux
Le P’tit Roubion fête ses 3 ans
Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:00:00
fin : 2026-05-09 01:00:00
Date(s) :
2026-05-09
18h Jus de chaussettes, spectacle de mât chinois, solo acrobatique, clownesque et poétique
20h Zamikreol, musiques de la Réunion,Maurice et Cap vert
22h JOUBe concert cyclo-électronique
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Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 53 89 88 admin@leptitroubion.fr
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English :
6pm: Jus de chaussettes, Chinese mast show, acrobatic, clownish and poetic solo performance
8pm: Zamikreol, music from Reunion, Mauritius and Cape Verde
10pm: JOUBe cyclo-electronic concert
L’événement Le P’tit Roubion fête ses 3 ans Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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