Comédie itinérante Barbara (par Barbara) Bourdeaux

Comédie itinérante Barbara (par Barbara)
Salle des Fêtes Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Début : 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30
2026-04-30
Près de vingt-cinq ans après la disparition de Barbara, la comédienne Marie-Sophie Ferdane donne corps et voix à la longue dame brune .
Su réservation au 04 75 53 36 94
Salle des Fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 36 94 assolabergerie26@gmail.com
English :
Almost twenty-five years after Barbara’s death, actress Marie-Sophie Ferdane gives body and voice to the long brunette lady .
For bookings: 04 75 53 36 94
