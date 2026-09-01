Cinéma Le Chardon Visite des coulisses Cinéma Le Chardon Gannat
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Le Chardon · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Cinéma Le Chardon Visite des coulisses
Cinéma Le Chardon 1 bis rue des frères Degand Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Cabine de projection, appareils d’époque, métiers de l’ombre… Venez découvrir les secrets du 7e art en compagnie de l’équipe du Chardon, pour un regard inédit sur ce lieu de culture du quotidien.
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Cinéma Le Chardon 1 bis rue des frères Degand Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 34 33
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English :
A projection booth, vintage equipment, behind-the-scenes jobs? Come discover the secrets of cinema alongside the Chardon team for a unique glimpse into this hub of everyday culture.
L’événement Cinéma Le Chardon Visite des coulisses Gannat a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule
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