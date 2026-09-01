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AGENDA · Gannat

Cinéma Le Chardon Visite des coulisses Cinéma Le Chardon Gannat

samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Le Chardon · Gannat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Cinéma Le Chardon
Adresse
1 bis rue des frères Degand
Ville
03800 Gannat
Département
Allier
Tarif

Gannat

Cinéma Le Chardon Visite des coulisses

Cinéma Le Chardon 1 bis rue des frères Degand Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Cabine de projection, appareils d’époque, métiers de l’ombre… Venez découvrir les secrets du 7e art en compagnie de l’équipe du Chardon, pour un regard inédit sur ce lieu de culture du quotidien.
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Cinéma Le Chardon 1 bis rue des frères Degand Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 34 33 

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English :

A projection booth, vintage equipment, behind-the-scenes jobs? Come discover the secrets of cinema alongside the Chardon team for a unique glimpse into this hub of everyday culture.

L’événement Cinéma Le Chardon Visite des coulisses Gannat a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule

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