Course de Caisse à Savon Gannat
samedi 5 septembre 2026 · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Course de Caisse à Savon
Champ de Foire Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 20:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Vitesse, fun et solidarité ! Une course de caisses à savon au profit de la lutte contre le cancer. Nombreuses descentes, lots à gagner, buvette et animations toute l’après-midi. Venez soutenir et encourager !
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Champ de Foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 68 25 71
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English :
Speed, fun, and solidarity! A soapbox race to benefit the fight against cancer. Lots of downhill runs, prizes to be won, a refreshment stand, and entertainment all afternoon. Come out to support and cheer on the racers!
L’événement Course de Caisse à Savon Gannat a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Val de Sioule
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