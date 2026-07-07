Informations pratiques

Gannat

Course de Caisse à Savon

Champ de Foire Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 20:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Vitesse, fun et solidarité ! Une course de caisses à savon au profit de la lutte contre le cancer. Nombreuses descentes, lots à gagner, buvette et animations toute l’après-midi. Venez soutenir et encourager !

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Champ de Foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 68 25 71

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English :

Speed, fun, and solidarity! A soapbox race to benefit the fight against cancer. Lots of downhill runs, prizes to be won, a refreshment stand, and entertainment all afternoon. Come out to support and cheer on the racers!

L’événement Course de Caisse à Savon Gannat a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Val de Sioule