Concert Chants mariaux de l’Arc méditerranéen Église Sainte Croix Gannat
Concert Chants mariaux de l’Arc méditerranéen Église Sainte Croix Gannat vendredi 7 août 2026.
Gannat
Concert Chants mariaux de l’Arc méditerranéen
Église Sainte Croix Place Hennequin Gannat Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07 21:45:00
Date(s) :
2026-08-07
La Soubirane vous plonge dans les mystères des chants mariaux méditerranéens, de l’Italie à l’Andalousie. Polyphonies sacrées et ferveur populaire, transmises depuis le IVe siècle. Une féminité envoûtante.
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Église Sainte Croix Place Hennequin Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 06 04 51 contact@opus31.fr
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English :
La Soubirane plunges you into the mysteries of Mediterranean Marian chants, from Italy to Andalusia. Sacred polyphony and popular fervor, handed down since the 4th century. Bewitching femininity.
L’événement Concert Chants mariaux de l’Arc méditerranéen Gannat a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule
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