Concert Chants mariaux de l’Arc méditerranéen Église Sainte Croix Gannat

Gannat

Concert Chants mariaux de l’Arc méditerranéen

Église Sainte Croix Place Hennequin Gannat Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07 21:45:00

Date(s) :

2026-08-07

La Soubirane vous plonge dans les mystères des chants mariaux méditerranéens, de l’Italie à l’Andalousie. Polyphonies sacrées et ferveur populaire, transmises depuis le IVe siècle. Une féminité envoûtante.

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Église Sainte Croix Place Hennequin Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 06 04 51 contact@opus31.fr

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English :

La Soubirane plunges you into the mysteries of Mediterranean Marian chants, from Italy to Andalusia. Sacred polyphony and popular fervor, handed down since the 4th century. Bewitching femininity.

L’événement Concert Chants mariaux de l’Arc méditerranéen Gannat a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule