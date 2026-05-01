Animation BD Médiévale Médiathèque municipale Gannat

Gannat

Animation BD Médiévale

Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Chevaliers & princesses vous attendent ! Créez votre BD médiévale dès 15h (6 ans+, sur inscription) puis explorez l’expo Gannat au Moyen-Âge dès 17h. Tout public.

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Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 38 41 mediatheque@ville-gannat.fr

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English :

Knights & princesses await you! Create your own medieval comic book from 3pm (6+, registration required), then explore the Gannat in the Middle Ages exhibition from 5pm. All ages.

L’événement Animation BD Médiévale Gannat a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme Val de Sioule