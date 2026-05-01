Animation BD Médiévale Médiathèque municipale Gannat
Animation BD Médiévale Médiathèque municipale Gannat mercredi 20 mai 2026.
Gannat
Animation BD Médiévale
Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Chevaliers & princesses vous attendent ! Créez votre BD médiévale dès 15h (6 ans+, sur inscription) puis explorez l’expo Gannat au Moyen-Âge dès 17h. Tout public.
.
Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 38 41 mediatheque@ville-gannat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Knights & princesses await you! Create your own medieval comic book from 3pm (6+, registration required), then explore the Gannat in the Middle Ages exhibition from 5pm. All ages.
L’événement Animation BD Médiévale Gannat a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Gannat (Allier)
- Exposition Le Royaume Médiathèque municipale Gannat 19 mai 2026
- Le Club Fiat 500 et Dérivés fête ses 40 ans ! Gannat 22 mai 2026
- Fête de la nature Yoga pour tous Gannat 23 mai 2026
- Éclats de danse: de la scène à la rue, Musée Yves Machelon, Gannat 23 mai 2026
- Les odyssées des CM1-CM2 de l’école Pasteur à Gannat, Musée Yves Machelon, Gannat 23 mai 2026