Gannat

Fête de la nature Yoga pour tous

Camping Le Mont Libre Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Yoga pour tous et relaxation sonore. Réservation au 04 65 84 60 12.. Par le camping le Mont Libre et Ursula Bien-être.

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Camping Le Mont Libre Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 67 27

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English :

Yoga for all and sound relaxation. Book on 04 65 84 60 12. By the Mont Libre campsite and Ursula Bien-être.

L’événement Fête de la nature Yoga pour tous Gannat a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Val de Sioule