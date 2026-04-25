Fête de la nature Yoga pour tous Gannat
Fête de la nature Yoga pour tous Gannat samedi 23 mai 2026.
Gannat
Fête de la nature Yoga pour tous
Camping Le Mont Libre Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Yoga pour tous et relaxation sonore. Réservation au 04 65 84 60 12.. Par le camping le Mont Libre et Ursula Bien-être.
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Camping Le Mont Libre Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 67 27
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English :
Yoga for all and sound relaxation. Book on 04 65 84 60 12. By the Mont Libre campsite and Ursula Bien-être.
L’événement Fête de la nature Yoga pour tous Gannat a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Val de Sioule
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