Concours de pétanque Gannat
Concours de pétanque Gannat dimanche 14 juin 2026.
Gannat
Concours de pétanque
Champs de foire Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 13:00:00
fin : 2026-06-14 21:00:00
Date(s) :
2026-06-14
L’association des commerçants et artisans de Gannat organise son premier concours de pétanque. 1 lot par participant . Ambiance conviviale assurée .
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Champs de foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 46 17 97 80 artcomgannat@gmail.com
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English :
Gannat’s association of shopkeepers and craftsmen organizes its first pétanque competition. 1 prize per participant. Friendly atmosphere guaranteed.
L’événement Concours de pétanque Gannat a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Val de Sioule
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