Gannat

Concours de pétanque

Champs de foire Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 13:00:00

fin : 2026-06-14 21:00:00

Date(s) :

2026-06-14

L’association des commerçants et artisans de Gannat organise son premier concours de pétanque. 1 lot par participant . Ambiance conviviale assurée .

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Champs de foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 46 17 97 80 artcomgannat@gmail.com

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English :

Gannat’s association of shopkeepers and craftsmen organizes its first pétanque competition. 1 prize per participant. Friendly atmosphere guaranteed.

L’événement Concours de pétanque Gannat a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Val de Sioule