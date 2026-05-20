Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dédicace Rendez-vous avec la Romance , Delphine Blake Gannat

Dédicace Rendez-vous avec la Romance , Delphine Blake Gannat samedi 6 juin 2026.

Adresse : 40 Grande Rue

Ville : 03800 Gannat

Département : Allier

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Gannat

Dédicace Rendez-vous avec la Romance , Delphine Blake

40 Grande Rue Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Delphine Blake, L’autrice auvergnate qui a conquis le cœur de millions de lecteurs.
  .

40 Grande Rue Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 02 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Delphine Blake, the author from Auvergne who has captured the hearts of millions of readers.

L’événement Dédicace Rendez-vous avec la Romance , Delphine Blake Gannat a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Val de Sioule

À voir aussi à Gannat (Allier)