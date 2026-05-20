Gannat

Dédicace Rendez-vous avec la Romance , Delphine Blake

40 Grande Rue Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Delphine Blake, L’autrice auvergnate qui a conquis le cœur de millions de lecteurs.

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40 Grande Rue Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 02 63

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English :

Delphine Blake, the author from Auvergne who has captured the hearts of millions of readers.

L’événement Dédicace Rendez-vous avec la Romance , Delphine Blake Gannat a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Val de Sioule