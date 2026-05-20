Dédicace Rendez-vous avec la Romance , Delphine Blake Gannat
Dédicace Rendez-vous avec la Romance , Delphine Blake Gannat samedi 6 juin 2026.
Gannat
Dédicace Rendez-vous avec la Romance , Delphine Blake
40 Grande Rue Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Delphine Blake, L’autrice auvergnate qui a conquis le cœur de millions de lecteurs.
.
40 Grande Rue Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 02 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Delphine Blake, the author from Auvergne who has captured the hearts of millions of readers.
L’événement Dédicace Rendez-vous avec la Romance , Delphine Blake Gannat a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Gannat (Allier)
- Fête de la nature Yoga pour tous Gannat 23 mai 2026
- Éclats de danse: de la scène à la rue, Musée Yves Machelon, Gannat 23 mai 2026
- Les odyssées des CM1-CM2 de l’école Pasteur à Gannat, Musée Yves Machelon, Gannat 23 mai 2026
- JUIN AU JARDIN DELARUE Gannat 1 juin 2026
- Concert 160 ans Orchestre de Gannat Gannat 6 juin 2026