Gannat

Concert 160 ans Orchestre de Gannat

Jardin Delarue Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’Orchestre d’Harmonie de Gannat fête ses 160 ans !



Pour célébrer cet anniversaire exceptionnel, nous vous proposons une journée musicale festive et conviviale

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Jardin Delarue Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mp.audinat@gmail.com

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English :

The Orchestre d?Harmonie de Gannat celebrates its 160th anniversary!



To celebrate this exceptional anniversary, we invite you to join us for a festive and convivial musical day

L’événement Concert 160 ans Orchestre de Gannat Gannat a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Val de Sioule