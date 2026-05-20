Concert 160 ans Orchestre de Gannat Gannat
Concert 160 ans Orchestre de Gannat Gannat samedi 6 juin 2026.
Gannat
Concert 160 ans Orchestre de Gannat
Jardin Delarue Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’Orchestre d’Harmonie de Gannat fête ses 160 ans !
Pour célébrer cet anniversaire exceptionnel, nous vous proposons une journée musicale festive et conviviale
.
Jardin Delarue Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mp.audinat@gmail.com
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English :
The Orchestre d?Harmonie de Gannat celebrates its 160th anniversary!
To celebrate this exceptional anniversary, we invite you to join us for a festive and convivial musical day
L’événement Concert 160 ans Orchestre de Gannat Gannat a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Val de Sioule
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