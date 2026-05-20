Animation et dédicace Maison de la presse et du livre Gannat
Animation et dédicace Maison de la presse et du livre Gannat samedi 6 juin 2026.
Gannat
Animation et dédicace
Maison de la presse et du livre 40 grande rue Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Dédicace et rencontre avec Delphine Blake, une autrice auvergnate de romance qui a déjà conquis des milliers de lecteurs grâce à son titre The Whispers tome 1 édité chez les éditions Celeste.
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Maison de la presse et du livre 40 grande rue Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 02 63 mdpgannat@free.fr
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English :
Book signing and meeting with Delphine Blake, a romance author from Auvergne who has already won over thousands of readers with her title The Whispers tome 1 published by Celeste.
L’événement Animation et dédicace Gannat a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Val de Sioule
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