Éclats de danse: de la scène à la rue, Musée Yves Machelon, Gannat

Éclats de danse: de la scène à la rue Samedi 23 mai, 19h00 Musée Yves Machelon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

À travers un corpus riche et varié d’œuvres, d’objets, de photographies, de costumes, de projets de décors et de créations contemporaines, l’exposition met en lumière la diversité des formes chorégraphiques et des contextes de pratique, du ballet classique aux danses urbaines, en passant par les danses traditionnelles et sacrées. Art éphémère par essence, la danse traverse les époques et les sociétés, investissant tour à tour l’espace rituel, la scène théâtrale, le bal populaire ou la rue.

Une section majeure est consacrée au ballet, forme emblématique de la danse académique occidentale. Affiches, photographies, projets de décors et costumes illustrent son évolution, du classicisme aux grandes compagnies du XXᵉ siècle, et témoignent de la danse comme art savant et spectacle total.

Un focus met en lumière Vichy et son casino, hauts lieux de diffusion de la danse-spectacle à la fin du XIXᵉ et au début du XXᵉ siècle. Documents d’archives, programmes et iconographies retracent l’importance de ces espaces dans la professionnalisation des danseurs et la circulation des œuvres.

Les danses traditionnelles et populaires sont abordées comme pratiques de territoire et de transmission, profondément ancrées dans la vie collective. La danse sacrée souligne quant à elle la dimension symbolique et spirituelle du corps en mouvement, médiateur entre l’individu et le collectif.

Enfin, la street dance conclut le parcours. Grâce à un prêt du MUPOP – Musée des musiques populaires, instruments et objets liés à la culture hip-hop illustrent le lien entre danse et musique urbaine. Cette section est enrichie par des visuels réalisés par les élèves du Collège Joseph Hennequin, apportant une dimension participative et contemporaine à l’exposition.

Musée Yves Machelon 1 place Rantian 03800 Gannat Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470902378 https://ville-gannat.fr/sortir/musee-yves-machelon/ Le musée est installé dans deux bâtiments distincts : l’ancien château-fort de la ville de Gannat et la maison d’arrêt construite au milieu du 19ème siècle avec les ruines du château.

Il s’agit d’un château-fort de plaine en pierre, à quatre tours d’angles puissantes permettant le contrôle des populations et des voies de passages, et de se protéger des attaques.

Très tôt, l’ancien château des sieurs de Bourbons tient le rôle de prison. En effet, dès la fin du XVIe siècle, on constate la présence d’un geôlier, une fonction qui perdure jusqu’au XVIIIe siècle.

La prison gannatoise de l’Ancien Régime est très vétuste et demande de nombreux travaux, ne serait-ce que pour reboucher les trous présents dans les murs, facilitant les évasions. Rapidement, il apparaît que se limiter à effectuer de simples réparations s’avère coûteux et inutile sur la durée. C’est pourquoi, l’architecte préconise plutôt la construction d’une maison d’arrêt neuve.

Ce nouvel établissement pénitentiaire conserve les murailles et les quatre tours médiévales, mais les restes de l’ancien château sont remplacés par un grand bâtiment de deux étages, avec un couloir central qui le sépare en deux parties. Parking devant, stationnement pour les cars

À travers un corpus riche et varié d’œuvres, d’objets, de photographies, de costumes, de projets de décors et de créations contemporaines, l’exposition met en lumière la diversité des formes et des à…

©Mairie de Gannat