Gannat

Le Club Fiat 500 et Dérivés fête ses 40 ans !

Camping du Mont-Libre Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-22

Venez fêter les 40 ans d’existence du Club Fiat 500 et Dérivés.

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Camping du Mont-Libre Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Come and celebrate the 40th anniversary of the Fiat 500 and Derivatives Club.

L’événement Le Club Fiat 500 et Dérivés fête ses 40 ans ! Gannat a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Val de Sioule