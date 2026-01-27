52 Festival de Gannat Les Cultures du Monde Gannat

52 Festival de Gannat Les Cultures du Monde

Champs de Foire Gannat Allier

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-26

2026-07-21

La 52ᵉ édition du Festival de Gannat Les Cultures du Monde invite à un voyage interculturel spectacles, ateliers, défilés et rencontres pour découvrir et célébrer la richesse du patrimoine vivant et des traditions du monde entier.

Champs de Foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 66 30 info@ancm.ong

The 52nd edition of the Gannat Festival Les Cultures du Monde invites you on an intercultural journey: shows, workshops, parades and encounters to discover and celebrate the richness of living heritage and traditions from all over the world.

