52 Festival de Gannat Les Cultures du Monde Gannat

52 Festival de Gannat Les Cultures du Monde
Champs de Foire Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-21
La 52ᵉ édition du Festival de Gannat Les Cultures du Monde invite à un voyage interculturel spectacles, ateliers, défilés et rencontres pour découvrir et célébrer la richesse du patrimoine vivant et des traditions du monde entier.
Champs de Foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 66 30 info@ancm.ong
English :
The 52nd edition of the Gannat Festival Les Cultures du Monde invites you on an intercultural journey: shows, workshops, parades and encounters to discover and celebrate the richness of living heritage and traditions from all over the world.
