Vente Amour et Partage Association Amour et Partage Gannat
Vente Amour et Partage Association Amour et Partage Gannat jeudi 11 juin 2026.
Gannat
Vente Amour et Partage
Association Amour et Partage 1 route de charmes Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 08:30:00
fin : 2026-06-12 17:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Vente de seconde mains de bibelots, cadres, tableaux, vaisselles, bijoux, montres, vêtements, chaussures, livres, CD et DVD, jouets, meubles, literie, laines, linge de maison, luminaires, électroménagers et encore beaucoup d’autres articles….
.
Association Amour et Partage 1 route de charmes Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 84 19 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Second-hand sales of trinkets, frames, paintings, crockery, jewelry, watches, clothes, shoes, books, CDs and DVDs, toys, furniture, bedding, woollens, household linen, lighting, household appliances and many other items….
L’événement Vente Amour et Partage Gannat a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Gannat (Allier)
- Concert 160 ans Orchestre de Gannat Gannat 6 juin 2026
- Animation et dédicace Maison de la presse et du livre Gannat 6 juin 2026
- Dédicace Rendez-vous avec la Romance , Delphine Blake Gannat 6 juin 2026
- Emma Goncalves Centre équestre Gannat 7 juin 2026
- Concours de pétanque Gannat 14 juin 2026