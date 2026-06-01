Vente Amour et Partage Association Amour et Partage Gannat

Gannat

Vente Amour et Partage

Association Amour et Partage 1 route de charmes Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 08:30:00

fin : 2026-06-12 17:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Vente de seconde mains de bibelots, cadres, tableaux, vaisselles, bijoux, montres, vêtements, chaussures, livres, CD et DVD, jouets, meubles, literie, laines, linge de maison, luminaires, électroménagers et encore beaucoup d’autres articles….

.

Association Amour et Partage 1 route de charmes Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 84 19 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Second-hand sales of trinkets, frames, paintings, crockery, jewelry, watches, clothes, shoes, books, CDs and DVDs, toys, furniture, bedding, woollens, household linen, lighting, household appliances and many other items….

L’événement Vente Amour et Partage Gannat a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Val de Sioule