Emma Goncalves Centre équestre Gannat
Emma Goncalves Centre équestre Gannat dimanche 7 juin 2026.
Gannat
Emma Goncalves
Centre équestre 12 Lieu-dit les Chillins Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Portes ouvertes aux Écuries des Chillins une journée conviviale pour découvrir le poney et le cheval en famille.
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Centre équestre 12 Lieu-dit les Chillins Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 34 69 88 ecuriesdeschillins@gmail.com
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English :
Open day at the Écuries des Chillins: a family-friendly day to discover pony and horse riding.
L’événement Emma Goncalves Gannat a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Val de Sioule
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