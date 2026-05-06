Emma Goncalves Centre équestre Gannat

Gannat

Emma Goncalves

Centre équestre 12 Lieu-dit les Chillins Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Portes ouvertes aux Écuries des Chillins une journée conviviale pour découvrir le poney et le cheval en famille.

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Centre équestre 12 Lieu-dit les Chillins Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 34 69 88 ecuriesdeschillins@gmail.com

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English :

Open day at the Écuries des Chillins: a family-friendly day to discover pony and horse riding.

L’événement Emma Goncalves Gannat a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Val de Sioule