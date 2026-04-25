Paléo party Paléopolis, la colline aux dinosaures Gannat
Paléo party Paléopolis, la colline aux dinosaures Gannat samedi 4 juillet 2026.
Gannat
Paléo party
Paléopolis, la colline aux dinosaures Lieu-dit Chazoux Route de Bègues Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
DJ Sets (Sidyad & Kerbreak), concerts (Gontrand & Aymar), spectacle d’illusions (Stéphane Arnow), animations et restauration sur place. Une nuit magique pour tous ! Navette gratuite au départ de Gannat. .
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Paléopolis, la colline aux dinosaures Lieu-dit Chazoux Route de Bègues Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 16 00
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English :
DJ Sets (Sidyad & Kerbreak), concerts (Gontrand & Aymar), illusion show (Stéphane Arnow), entertainment and on-site catering. A magical night for all! Free shuttle service from Gannat .
L’événement Paléo party Gannat a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule
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